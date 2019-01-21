«Народ хочет знать»: в Челябинске требуют обнародовать программы кандидатов в мэры

В Челябинске, в рамках выборов главы города, началась акция «Народ хочет знать».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение месяца до конкурса предполагается ежедневно организовывать одиночные пикеты с одним требованием: озвучить программы кандидатов на пост мэра. Напомним, документы на участие в конкурсе подали 16 человек. Но пока лишь один из них представил свою программу.

«Мы, участники Движения «Стоп-ГОК», считаем, что этот конкурс должен проходить в открытом гласном режиме, с онлайн-трансляцией, – завил кандидат на пост главы администрации Челябинска Василий Московец. – Каждый кандидат должен опубликовать сведения о доходах, об источниках доходов, об имуществе.

Я, Василий Московец, уже опубликовал свои тезисы программы. Я опубликовал свою декларацию. Я опубликовал сведения о своих доходах и об имуществе. Призываю всех участников конкурса сделать то же самое, а всех челябинцев требовать от каждого участника конкурса опубликовать свои программы, информацию о своих доходах, своём имуществе. И тогда мы все с вами сможем принять взвешенное решение, и город может получить шанс остановить спад и сможет начать развиваться».

Напомним, в Челябинске с население более 1 млн человек нет прямых выборов мэра: главу города будет избирать комиссия из 8 человек, 4 из которых назначал губернатор, остальные – депутаты городской Думы, которых горожане тоже не избрали напрямую.

По прогнозам наблюдателей, комиссия предложит городской Думе выбирать между ВРИО мэра Елистратовым и главой Ленинского района Орлом, кандидатов от оппозиции и общественных движений до конкурса не допустят, а остальные претенденты являются техническими кандидатами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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