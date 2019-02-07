В Челябинске пройдет митинг за возврат прямых выборов мэра

В Челябинске состоится митинг за возврат прямых выборов мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний раз горожане сами выбирали мэра в 2009 году. Тогда с результатом 57,53% победил Михаил Юревич, сохранивший таким образом кресло градоначальника на второй срок. С 2010 года мэра из своих рядов начали выбирать депутаты городской Думы, а ответственным за городское хозяйство стал назначаемый сити-менеджер.

Потом эту должность отменили, изменив схему назначения главы городской администрации: принять участие в конкурсе может любой, специально созданная конкурсная комиссия, рассмотрев заявления претендентов, рекомендует городской Думе несколько человек ( как правило, двух), и уже депутаты как бы решают, кому быть мэром.

Очередные выборы должны состояться в конце февраля 2019 года. На кресло мэра претендуют 16 человек, и принимать решение за 856,5 тысяч совершеннолетних горожан будут 8 человек, четверо из которых назначены губернатором (то есть, по сути, представляют одного человека), еще четверо – депутаты городской Думы, тоже попавшие в этот орган не прямым путем.

Эта ситуация категорически не устраивает многих челябинцев, тем более что последствия подобных «выборов» горожане наблюдали в течение последних 4 лет – к экс-мэру Евгению Тефтелеву выдвигалось столько претензий, сколько не получал до этого ни один градоначальник.

Пришедший ему на смену, пока в статусе ВРИО, Владимир Елистратов за три неполных месяца тоже неоднократно подвергался критике горожан и в первую очередь за нежелание вести диалог с общественностью.

Устав от навязанных чиновников, ориентирующихся исключительно на вышестоящее руководство, горожане требуют вернуть прямые выборы.

Митинг состоится 17 февраля на Алом поле возле памятника Ленину. Начало в 13 часов.

Администрация Челябинска мероприятие согласовала.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.02.19

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