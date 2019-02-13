К конкурсу на пост главы Челябинска допущены все кандидаты

К конкурсу на пост главы Челябинска допущены все 16 кандидатов. Такое решение приняла сегодня конкурсная комиссия, проверив документы соискателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прессу на заседание комиссии не пустили под предлогом защиты персональных данных претендентов на пост мэра. Отказали и одному из кандидатов, пожелавшему присутствовать при собеседовании с его конкурентами.

22 февраля каждый из 16 кандидатов сможет представить свою программу – на это им будет выделено по 20 минут. После этого комиссия назовет 2 человек, из которых депутаты гордумы выберут мэра.

Напомним, на пост главы Челябинска претендуют Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, Владимир Елистратов, Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, Никита Мирный, Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Татьяна Омельченко, Александр Орел, Игорь Попов, Андрей Самохвалов, Андрей Угланов, Николай Шиманович и Ярослав Щербаков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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