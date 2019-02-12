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NewDayNews.ru

Среда, 13 февраля 2019, 23:53 мск

Новости Челябинск

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«Отличный троллинг!» Челябинцам предложили выбрать мэра

13 февраля состоится предварительное заседание конкурсной комиссии по выборам главы Челябинска, на котором будут рассмотрены заявки кандидатов и решено, кто из них будет допущен к конкурсу.

Как уже сообщал «Новый День», документы на участие в конкурсе подали 16 человек. Полный список заявившихся выглядит следующим образом: Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, Владимир Елистратов, Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, Никита Мирный, Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Татьяна Омельченко, Александр Орел, Игорь Попов, Андрей Самохвалов, Андрей Угланов, Николай Шиманович и Ярослав Щербаков. Несмотря на обилие претендентов, предвыборной борьбы нет совсем. Активно освещает свои встречи с горожанами только Василий Московец. Иногда мелькает в прессе имя Бориса Золотаревского, но не в связи с его мэрскими амбициями. Иногда журналисты и политологи обсуждают шансы Александра Орла. Остальных не слышно и не видно. Это касается и врио главы города Владимира Елистратова: он, конечно, проводит какие-то совещания и мелькает на всевозможных приемах и награждениях, но даже не делает вид, что пытается решить наиболее волнующие горожан проблемы (речь о выбросах и чистоте дорог).

Оживить ситуацию решил вице-спикер регионального Законодательного собрания Константин Захаров, который вошел в конкурсную комиссию по рекомендации губернатора взамен внезапно отправившегося в отпуск Юрия Карликанова. «Сегодня получил официальный документ о включении меня в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. Спасибо губернатору и Законодательному собранию за оказанное доверие. Знаю что большинству челябинцев не безразлично, что будет с их городом в будущем, а, значит, и кто будет управлять городским хозяйством. Знаю, что каждый челябинец хочет гордиться своим городом и властью, которая им управляет. Для этого и существуют демократические процедуры свободных выборов... Но в нашем случае выборы не прямые. И это многих смущает.

Я хотел бы воспользоваться доверием губернатора и Законодательного собрания и предложить челябинцам – моим подписчикам сделать свой выбор из числа зарегистрированных кандидатов и опубликовать его здесь. Я же обещаю, что кандидат, набравший наибольшее количество голосов, будет поддержан мной при голосовании на выдвижение его кандидатуры челябинским депутатам», – написал Захаров на своей странице в Facebook.

Горожане откликнулись: в данный момент с огромным отрывом лидирует Василий Московец. На втором месте Александр Орел. По одному голосу отдано за Андрея Самохвалова и Владимира Елистратова. Об остальных кандидатах участники обсуждения пока не вспоминали.

Кто-то предложил выдвинуться в мэры самому Захарову. А некоторые подвергли сомнению искренность намерений депутата.

Между тем, ряд горожан настаивает: в Челябинске должны быть возвращены прямые выборы мэра. И добавляет: в устав города и избирательное право нужно прописать норму, согласно которой человек, занимавший пост главы города, после отставки на определенный срок должен остаться жить в городе.

Челябинск, Светлана Намская

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