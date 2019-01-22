«Навсегда уничтожили!» В Челябинске обновили исторический памятник, общественники пишут в прокуратуру

Активисты движения «Челябинский урбанист» намерены обратиться в прокуратуру по факту нанесения вреда объекту культурного наследия регионального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о доме Чикина (ул. Карла Маркса – 101), в котором сейчас находится Челябинский гарнизонный военный суд.

Согласно данным краеведа Гаяза Самигулова, в 1889 году почетный гражданин Челябинска Александр Адрианович Чикин купил пустое дворовое место по Исетской улице у вдовы Мининой и в начале 1890-х годов построил дом. Здание дожило до 2019 года практически в первозданном виде: современные обитатели лишь заменили окна на пластиковые да изуродовали исторический фасад кондиционерами.

И вот Министерство обороны заказало ремонт здания: старую каменную и кирпичную кладку закрасили дешевой краской, а теперь еще и заменили деревянную дверь на пластиковую.

Напомним, что дом Чикина включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения – этот статус присвоен зданию по решению исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 24 января 1991 года. Охранять подобные здания должны областные власти. Однако, из 91 челябинского объекта, включенного в реестр, 5 уже утрачены.

Челябинск, Павел Зварзин

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