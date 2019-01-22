В Южноуральске эвакуировали дом после звонка о бомбе

Сотню южноуральцев эвакуировали после сообщения о минировании их дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вчера, 21 января, в 20:38 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД по Южноуральску от диспетчера ЕДДС по телефону «112» поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в одном из домов по улице Мира заложено взрывное устройство.

Оперативные службы эвакуировали около 100 жильцов многоквартирного дома, разместив их в зданиях близлежащих кинотеатра и детской школы искусств. В ходе осмотра всех помещений с участием специалистов и кинологов взрывного устройства обнаружено не было. Лишь после 23:00 перепуганные жители дома смогли вернуться.

Достаточно быстро выяснилось, что в службу «112» позвонил житель этого же дома. Мужчина перебрал спиртного и решил проверить и посмотреть, как работают экстренные службы в случае сообщения о бомбе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Самозваный «контролер» задержан в порядке статьи. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Между тем, прокурор Челябинской области Виталий Лопин не только потребовал взять расследование уголовного дела, но и поручил прокурору Южноуральска обеспечить предъявление исковых требований о взыскании с «шутника» морального вреда, причиненного жильцам многоквартирного дома и материального вреда, причиненного путем отвлечения сил и средств сотрудников полиции, пожарной части, работников медицинских учреждений и аварийных служб для предотвращения возможного взрыва, эвакуации людей и ликвидации возможных последствий взрыва. И если возмещение «телефонными террористами» затрат, понесенных экстренными службами, – давняя и распространенная практика, о возмещение морального вреда пострадавших о шутки жителей речь заходит впервые.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.19

Меньше народа – больше кислорода. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / «Навсегда уничтожили!» В Челябинске обновили исторический памятник, общественники пишут в прокуратуру. / 22 января ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»