Лже-минеров заставят повсеместно выплачивать южноуральцам моральный вред

Прокуратура Челябинской области формирует судебную практику взыскания морального ущерба с жителей домов, пострадавших от ложных сообщений о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», требования о возмещении морального вреда жителям «заминированного» дома будут предъявляться к каждому преступнику, вина которого в ложном сообщении об акте терроризма будет доказана. Об этом заявил прокурор регион Виталий Лопин.

«Я дал поручение прокурорам в каждом таком случае обращаться с иском о взыскании морального вреда в защиту интересов представителей социально незащищенных слоев населения, – подчеркнул глава областной прокуратуры. – Считаю это абсолютно правильным решением. Жители, которые терпят моральные страдания из-за подобных инцидентов, имеют право на компенсацию». При этом размер компенсации сотрудники прокуратуры будут определять в каждом случае индивидуально, в том числе в зависимости от причин, побудивших виновника совершить звонок.

При этом прокуратура выступит в защиту интересов именно социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних. Однако и другие граждане имеют право требовать возмещения ущерба, подчеркнул Виталий Лопин. Более того, он настоятельно рекомендовал прибегать к судебному возмещению.

Напомним, ранее прокурор Челябинской области поручил прокурору Южноуральска обеспечить предъявление исковых требований о взыскании морального вреда в пользу жителей дома, эвакуированных из одного из многоквартирных домов города вечером 21 января. Оказалось, что один из жильцов многоэтажки принял на грудь и решил проверить, как быстро экстренные службы отреагируют на сообщение о минировании. В итоге горожане провели на морозе около двух с половиной часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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