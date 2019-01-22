Хватит на полноценный сериал: в Москве челябинка избила таксиста и угнала его авто

В Москве молодая дама напала на таксиста. История достойна экранизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром минувшего воскресенья.

По словам водителя такси, он ехал по Садовому кольцу, когда в районе поворота на Цветной бульвар на его капот с тротуара бросилась неизвестная. Таксист вышел из машины, чтобы помочь рухнувшей на авто женщине. Но ситуация стала развиваться молниеносно и в весьма неожиданном русле:

«She-Hulk подлетела сбоку, бросила пацана на другую машину, сломала пару костей и показала отличное знание школы GTA – угнала его «Хендай». Водителя нашли несчастным, больным, лежащим на проезжей части и отправили в Склиф. Девицу тоже нашли – по плану «Перехват». Ей 27, она из Челябинска и этим все объясняется», – рассказывает telegram-канал Mash.

Завладев такси, южноуральская амазонка направилась на Ленинградское шоссе, где попыталась припарковаться у одного из кафе, но не справилась с управлением и устроила ДТП. Выбравшись из разбитого такси, окровавленная автоледи заявила оторопевшим очевидцам, что ее изнасиловали и ей требуется помощь, но тут же скрылась в подъезде соседнего дома. Оказывается, здесь она снимала квартиру. Там ее и задержала полиция.

Друзья челябинки настаивают на третьей версии: около семи утра она вызвала себе машину, спокойно в нее села и поехала по делам (напоминаем – воскреснье, 7 утра). На Садовом кольце все пошло не так – на капот машины внезапно бросился неадекват, стал бить в окна, и водителю пришлось выйти. «Девушка просила этого не делать, и не зря – нападавший сломал водилу, ударил пассажирку по лицу, отнял ее сумку, сел за руль и устроил гонки на скорости 180 км/час. Потом ему все-таки надоело тратить на нее бензин, он остановился и велел девушке выметаться. Сумку оставить – в качестве платы за проезд», – рассказывает версию друзей челябинки Mash.

«Все путаются в показаниях, видео с камер непонятное», – заключают авторы telegram-канал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.19

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