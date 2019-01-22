Алкоголь как стимул роста: акции ритейлеров пошли вверх

Акции российских ритейлеров пошли в рост после сообщения об объединении торговых сетей «Дикси», «Бристоль», и «Красное и Белое» («КБ»). Риски ценовых войн в секторе снижаются, поэтому сегодня депозитарные расписки X5 подросли на 1,1%, акции «Магнита» – на 1,12%. В среднем, акции ритейла поднимались на 0,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о слиянии бизнесов стало известно накануне. В новой объединенной сети бенифициары «Дикси» и «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев рассчитывают получить 51%, владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников будет довольствоваться 49%. В компании будет около 13 тысяч магазинов, более половины которых (около 7 тыс) – алкомаркеты «КБ».

Вклад «Бристоля» в 2 раза меньше – 3,5 тысячи магазинов. Любопытно, что до сих пор компания «Бристоль» довольно часто портила жизнь «КБ», жалуясь на увеличение выручки конкурента за счет открытия торговых точек возле учебных заведений.

А 26 декабря сотрудники ФСБ объявились в офисе алкогольной сети в Челябинске «Красное и Белое», одновременно начались «оперативные действия» на складах компании, причем не только в Челябинске, но и в других городах, включая Москву. Оперативники изымали бумаги и допрашивали сотрудников. Поводом для столь масштабных следственных мероприятий назвали долги по налогам, а также поступивший сигнал о торговле контрафактом.

Ряд экспертов тогда высказали предположение, что Студенникова вынуждают продать бизнес и сбивают цену.

Напомним, что первый магазин «Красное & Белое» открылся в Копейске в 2006 году. За 12 лет сеть, торгующая относительно дешевым алкоголем, разрослась до 6 тысяч 700 магазинов в 56 регионах России, а ее владелец вошел в список долларовых миллиардеров.

Сеть «Бристоль» была основана в 2012 году в Нижнем Новгороде. В 2014 году перешла под контроль Игоря Кесаева и Сергей Кациева. Сегодня она занимает до 20% российского рынка специализированных алкогольных сетей и является второй после «КБ» по обороту: в 2017 году выручка составила 67,4 млрд рублей.

Компания «Юнилэнд» (позднее переименованная в «Дикси») образована в 1993 году. В начале 2008 года контрольный пакет перешел холдингу «Меркурий». В 2011 году акционеры «Дикси» купили сеть магазинов «Виктория» (работает в Москве, Московской и Калининградской областях), получив 51% акций в объединенной компании. Эти магазины не стали переименовывать в «Дикси». В 2017 году «Виктория» принесла владльцам 6 млрд убытков, и теперь часть сети в Московском регионе выставлена на продажу. Одни из покупателей – X5 Retail Group.

Игорь Кесаев является основным владельцем группы компаний «Меркурий». Бизнес начинал с торговли сигаретами и умудрился в начале 90-х годов обыграть главных конкурентов на это рынке – РПЦ и общественная организация ветеранов спецслужб. К 2011 году под контролем «Меркурия» находилось до 75% реализации табака в России. Сегодня холдинг занимается не только алкоголем и табаком, но и нефтью, строительством, инвестициями, а также производством оружия.

В 2003 году Кесаев создает некоммерческий благотворительный фонд «Монолит» и подписывает соглашение с ФСБ о предоставлении финансовой помощи. Высшие офицеры ФСБ, выходя в отставку, часто пополняли штаты и фонда, и «Монолита».

В Красноярском крае Кесаеву принадлежит Горевский горно-обогатительный комбинат ─ крупнейший в России поставщик концентрата свинцовых и цинковых руд, а в Сочи –санаторий имени Фрунзе, в совет директоров которого входит Виктор Патрушев (брат секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, возглавлявшего ФСБ с 1999 по 2008 год, дядя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и члена правления ПАО «Газпром нефть» Андрея Патрушева).

Кроме того, ряд наблюдателей относят Кесаева к кругу Сергея Чемезова – соратника Владимира Путина по дрезденской резидентуре КГБ.

Добавим, в ФАС России заявили, что не получали ходатайство об объединении торговых сетей «Дикси», «Бристоль», и «Красное и Белое». После поступления документом, ведомство вынесет решение в течение месяца.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.01.19

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