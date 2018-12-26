В «Красное&Белое» нагрянули силовики

В компанию «Красное&Белое» нагрянули силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ объявились в офисе алкогольной сети сегодня утром, одновременно начались «оперативные действия» на складах компании, причем не только в Челябинске, но и в других городах, включая Москву.

Оперативники изымают бумаги и допрашивают сотрудников. О причинах визита силовиков пока не сообщается.

Напомним, летом текущего налоговая служба выставили одному из филиалов «Красного &Белого» счет на 1,9 млрд рублей – на такую сумму компании доначислили налогов, насчитали пени и штрафы. Руководство алкосети с претензиями налоговой не согласилось и обратилось в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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