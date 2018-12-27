Стала известна причина визита силовиков в «Красное&Белое»

Причиной обысков в офисе и на складах сети «Красное&Белое» назвали подозрения в торговле контрафактом и долги по налогам. Об этом заявили в самой компании.

Как уже сообщал «Новый День», 26 декабря сотрудники ФСБ объявились в офисе алкогольной сети в Челябинске, одновременно начались «оперативные действия» на складах компании, причем не только в Челябинске, но и в других городах, включая Москву. Оперативники изымали бумаги и допрашивали сотрудников.

На данный момент обыски завершены. Магазины, склады и офисы работают в штатном режиме. В компании заявляют, что контрафактного алкоголя не обнаружено.

Челябинск, Павел Зварзин

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