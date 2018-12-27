«Красное & Белое» работает в штатном режиме – ФСБ контрафакта не нашла (ФОТО)

После вчерашних обысков в офисах и на складах «Красное & Белое» работа сети алкомаркетов восстановлена. «По итогам проведенных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений. Факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был. Магазины, склады и офисы работают в штатном режиме», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании. Эту информацию неофициально подтвердил собственный источник агентства в УФСБ по Свердловской области. Официальных комментариев ни силовики, ни чиновники из Росалкогольрегулирования не дают.

По одной из версий, вчерашние обыски с участием ФСБ, СОБР, Росалкогольрегулирования и налоговиков в сети миллиардера Сергея Студенникова «Красное & Белое» связаны с подозрениями в торговле контрафактным алкоголем и неуплатой налогов. В Екатеринбурге обыски начались в 10 часов утра и проходили на складе на Серовском тракте, а также в одном из офисов компании. По словам очевидцев, силовики прибыли на двух автобусах и трех «газелях», изъяли документы, компьютеры и по одному экземпляру всего ассортимента на экспертизу.

Претензии по налогам подтверждаются картотекой арбитражного суда Челябинской области, в котором входящая в сеть компания «Абсолют» пыталась оспорить решение о доначислении налогов на 1,9 млрд рублей. Однако, судя по словам главы регионального управления ФНС Михаила Бирюка, спор уже исчерпан – компания полностью погасила долги. Однако в других регионах ситуация может отличаться – обыски проходили также в Самаре, Казани, Уфе, Воронеже и Москве.

По оценкам экспертов, за один день вынужденного простоя компания могла потерять до 100 миллионов рублей выручки. Будучи одной из крупнейших торговых сетей страны (около 7 тыс. магазинов в 50 регионах) в прошлом году «Красное & Белое» заработала 3,3 миллиарда долларов, а ее владелец Сергей Студенников с 2014 года входит в рейтинг долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes.

По наблюдениям корреспондентов РИА «Новый День», работа сети в Екатеринбурге не прерывалась.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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