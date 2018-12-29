Это технический сбой. Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» опровергла информацию о приостановке лицензии

Утром в СМИ появилась информация со ссылкой на официальный сайт Росалкогольрегулирования о приостановлении действия лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции трех складов компании «Красное & Белое» в нескольких городах. Между тем корреспонденту РИА «Новый День» не удалось найти подтверждения, а пресса-служба ведомства на момент подготовки материала оказалась недоступна.

Сообщение о приостановлении лицензии опровергли в самой сети «Красное & Белое». Утром 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров и лицензий, в связи с чем временно по одной из четырех лицензий на складах в Самаре, Казани и Московской области была частично приостановлена деятельность. К 12 часам по московскому времени сбой был устранен и склады начали работу в полном объеме. Офис и магазины сети также работают без перебоев», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Москва, РИА «Новый день», служба информации

Москва. Другие новости 29.12.18

5 скорых для 11 пострадавших. Началась проверка ДТП с автобусом, врезавшимся в столб в центре Екатеринбурга. / ДТП на Амундсена в Екатеринбурге парализовало движение на въезде в Академический (ФОТО). / К Царским дням на ЕКАДе у съезда на Ганину Яму со второго раза построят надземный переход (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»