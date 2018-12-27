Telegram-каналы: «Склады «Красного & Белого» заблокированы

В социальных сетях сообщают о закрытии складов «Красного & Белого».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после прошедших вчера, 26 декабря, обысков склады компании «Красное & Белое» закрыты на неопределенный срок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Напомним, вчера, 26 декабря, силовики нагрянули в офисы компании в Челябинске и других городах, включая Москву. Позднее в пресс появилась информация, что к «КБ» могут возникнуть вопросы у налоговиков по факту уклонения от уплаты налогов, а также у Росалкогольрегулирования – по поводу продажи контрафакта.

Однако сегодня пресс-службе компании сообщили, что «по итогам проведенных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений. Факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был. Магазины, склады и офисы работают в штатном режиме».

При этом магазины холдинга, действительно, работали в обычном режиме и вчера, и сегодня. А вот со складами непонтяно.

«Склады сети «Красное и Белое» закрыли на неопределенный срок. Сейчас там царит ФСБ, ничего не завозят, ничего не вывозят, – написали авторы канала Mash. – Что с этого нам? А то, что новых поставок винишка и беленькой к Новому году не будет, и скоро полки магазинов опустеют. Обыски и их продолжение могут означать только одно – на руководство «КБ» завели уголовное дело».

Одновременно Mash сообщает, что «сотрудникам сети «Красное и белое» спустили очень интересный приказ сверху. Им запретили пользоваться сетью Watsapp. Все рабочие чаты надо перевести в телеграм – все-все-все». С чем связано желание руководство торговой сети ограничить взаимодействие структур сетью, не подконтрольной российским спецслужбам, неизвестно.

В компании вчерашний визит силовиков связывают с попытками конкурентов выдавить сеть с рынка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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