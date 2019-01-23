Южноуральцы жалуются на башкирский смог

Жители Кизильского района жалуются, что их накрывает смог из Башкирии. Об этом сообщили активисты общественного движения «Экочел».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы начались после новогодних праздников. Кизильчане жалуются на резкий химический запах, которого они раньше не ощущали. Жители считают, что смог идет из Сибая, где из-за превышения в воздухе концентрации диоксида серы и сероводорода горожанам начали бесплатно выдавать маски.

Отметим, что после трехдневного перерыва в Челябинской области вновь объявлены НМУ. Метеоусловия, способствующие накоплению в приземных словах атмосферы загрязняющих веществ, установились минимум до 19 часов 24 января.

Так что ситуация в Кизильском районе может ухудшиться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.01.19

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