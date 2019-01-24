Раскопать, затопить, залить кислотой: на Урале не знают, что делать с наследием олигарха Струкова

В Челябинской области никак не могут справиться с наследием олигарха Струкова.

Напомним, проблема подземных пожаров на берегу озера Курочкино, расположенного рядом с поселком Старокамышинск (Копейск), обсуждается уже несколько лет. Пожары возникают на шламоотстойнике обогатительной фабрики, принадлежавшей Челябинской угольной компании бизнесмена, руководителя комитета по экологии Законодательного собрания и почетного гражданина Челябинской области Константина Струкова.

Фабрика находится на консервации, а по сути, брошена «экологом»-олигархом. ЧУК в декабре 2017 года и вовсе заявила о своей ликвидации. Поэтому бороться с эндогенными пожарами некому.

Между тем, в мэрии Копейска, если верить ответам, получаемым от чиновников жителями Старокамышинска, до сих пор шлют «в адрес АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» обращения «о проведении необходимых мероприятий по предотвращению эндогенного возгорания отходов угледобычи на шламоотстойниках в п. Старокамышинск». Так, согласно письму, подписанному 11 января сего года исполняющим обязанности заместителя главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам Владимиром Бисеровым, последнее такое обращение было направлено 12 декабря 2018 года – через год после начала ликвидации ЧУК.

Впрочем, в мэрии Копейска еще в конце прошлого года заявили: средств для решения проблемы эндогенных пожаров на берегу Курочкино в городском бюджете нет, и надежда только на помощь областных властей. Между тем, на сегодня насчитывается уже 10 очагов возгорания, а их общая площадь составляет 5-7 футбольных полей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях эксперты предложили несколько вариантов спасения Старокамышинска. «Первый: снять концентрат, то есть верхний уровень «горящей породы», а это где-то 4 тысячи кубометров грунта и вывезти его либо на Троицкую ГРЭС, либо на отработанные земли бывших шахт, – рассказал депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко на своей странице в соцсетях. – Второй: сделать саркофаг – накрыть глиняной «шапкой». Третий: остудить очаги возгорания, залив их углекислотой. Четвертый: «мертвую зону» нейтрализовать с помощью воды из озера Смолино (нужно строить дамбу)». Впрочем, каждый из этих вариантов «очень дорогой и неоднозначный», признал депутат.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.19

Южноуральские чиновники разбазарили 4 миллиарда рублей. / Дроны, путешественники и покорение Луны: в Челябинске стартует «РобоФест». / Не критиковать! Сенаторша Гехт объяснила, что такое государственное мышление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»