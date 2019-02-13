В Копейске объявили режим ЧС из пожаров на угольных шламоотвалах

В Копейске в режиме ЧС приступили к ликвидации шахтовых выработок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, такое решение городские власти приняли 11 февраля в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Основной темой для обсуждения стало принятие мер по ликвидации эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск, северо-восточнее СНТ «Шахтер». По итогам заседания было принято решение с 11 февраля с 16:00 ввести на территории Копейского городского округа режим функционирования – «Чрезвычайная ситуация», – рассказали чиновники.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, тушение очагов пожара в зоне ЧС будет происходить путем укрытия не сгораемым грунтом с последующей герметизацией участков слоем глины. Органы управления, силы и средства РСЧС Копейского муниципального звена переведены на круглосуточный режим работы. В зону ЧС ограничен доступ посторонних лиц.

Напомним, проблема подземных пожаров на берегу озера Курочкино, расположенного рядом с поселком Старокамышинск, обсуждается уже несколько лет. Пожары возникают на шламоотстойнике обогатительной фабрики, принадлежавшей Челябинской угольной компании бизнесмена, руководителя комитета по экологии Законодательного собрания и почетного гражданина Челябинской области Константина Струкова.

Фабрика находится на консервации, а по сути, брошена «экологом»-олигархом. ЧУК в декабре 2017 года и вовсе заявила о своей ликвидации. Бороться с эндогенными пожарами, по сути, оказалось некому. В конце прошлого года ситуация с возгораниями обострилась. От жителей Старокамышинска все чаще стали поступать жалобы на смог и запах гари.

Челябинск, Виктор Елисеев

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