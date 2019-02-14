Предвыборная кампания? Пожары у копейского поселка обещают потушить за месяц

Эндогенные пожары, ставшие причиной режима ЧС в Копейске, обещают потушить за месяц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, в Копейске в режиме чрезвычайной ситуации приступили к ликвидации эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск. Как рассказал заместитель главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Андрей Фалейчик, тушение возгораний может занять от двух недель до одного месяца.

«Сегодня ведутся работы по очистке снега. Необходимо расчистить подходы для техники, которая займется покрытием очагов возгорания несгораемым грунтом, а в дальнейшем приступит к консервации участков глиняным слоем. Сейчас в зоне ЧС работают фронтовой погрузчик и трактор. К вечеру будет стянута дополнительно тяжелая техника», – рассказал руководитель ликвидации ЧС, начальник управления городского хозяйства администрации Копейска Марат Харисов.

По словам чиновника, штабу по ЧС предстоит потушить локальные участки тления угольной породы общей площадью около одного гектара. Выявлено два крупных и четыре небольших очагов возгорания. Каких-либо трудностей или появления внештатных ситуаций в работе ликвидаторы эндогенных пожаров не испытывают.

«Информация о сложной экологической ситуации доведена до губернатора Челябинской области и находится на его контроле. Оперативно взаимодействуем со всеми профильными региональными ведомствами. Областной Роспотребнадзор с понедельника выделяет нам лабораторию для снятие проб воздуха. Если 21 февраля уровень вредных веществ в районе озера Курочкино не превысит ПДН, то режим ЧС будет снят. Но обращаю внимание, что при этом работы будут продолжаться до полной ликвидации пожаров», – прокомментировал Андрей Фалейчик.

Напомним, что в целях предотвращения ущерба здоровью людей и нарушения условий их жизнедеятельности, администрацией Копейского городского округа 11 февраля 2019 года принято решение ввести на территории КГО режим функционирования – «Чрезвычайная ситуация». Обстоятельствами, послужившими для введения режима ЧС, стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари со стороны заброшенных и самовозгорающихся выработок угольных шахт.

Интересно, что проблема тлеющих шламоотвалов на берегу озера Курочкино существует не первый год. Однако еще в конце прошлого – начале нынешнего года в мэрии Копейска заявляли, что денег на ее решение в бюджете города нет, а в ответ на жалобы жителей Старокамышинска слали отписки, повествующие об активном взаимодействии с некогда ответственной за этот объект Челябинской угольной компанией, объявившей о своей ликвидации еще в 2017 году.

Однако сразу после того, как пост вице-мэра занял Андрей Фалейчик, перешедший в администрацию Копейска из министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, городские власти взялись за ее решение. И оказалось, что это займет всего месяц. По странному стечению обстоятельств именно г-на Фалейчика эксперты называют будущим мэром Копейска, который сменит на этом посту Владимира Можина, так и не справившегося с управлением городом-спутником Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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