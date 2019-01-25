Два района Челябинска остались без аварийной канализации: город на пороге катастрофы

В двух районах Челябинска украли несколько километров канализационных труб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые случаи зафиксировали во второй половине июня прошлого года. Всего в пять заходов городские коммунальные сети лишились 9 километров канализационной магистрали, соединявшей с очистными сооружениями здания Металлургического и Курчатовского районов областного центра.

««9 км – это общая протяженность двух нитей коллекторов. Но выкопаны и украдены трубы почти по всей длине, – прокомментировали ситуацию в МУП «ПОВВ». – Похищены отрезки чугунного напорного коллектора канализации диаметром 900 мм и стального напорного коллектора канализации диаметром 1620 мм.

Из строя выведены две крупные магистрали напорных коллекторов системы канализации. Помимо того, что преступники нарушают права и имущественные интересы МУП «ПОВВ» и администрации Челябинска, создается угроза окружающей среде».

Речь идет о дублирующих сетях, которые можно было бы задействовать во время крупной коммунальной аварии. Теперь в случае ЧП крупнейшие районы города окажутся под угрозой затопления канализационными стоками. Фактически, жизнедеятельность всего Челябинска уже сегодня находится под угрозой.

По оценкам специалистов, стоимость украденных труб на пунктах металлоприема может достигать 81 миллиона рублей. Новые дублирующие магистрали могут обойтись городу существенно дороже.

Но главным вопросом остается: каким образом воры могли безнаказанно разбирать канализационные сети, находящиеся под управлением МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Ведь снимать за один раз по несколько километров труб – не каждому под силу. И вряд ли это можно сделать незаметно.

В настоящее время в произошедшем разбирается полиция: возбуждены уголовные дела по п. В ч.3 ст. 158 УК РФ; по ч.3 ст. 158УК РФ и по п.Б ч.4 ст. 158УК РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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