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Вторник, 25 июня 2019, 11:37 мск

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Руководству челябинского МУП ПОВВ аукнулась кража аварийной канализации

Прокуратура города потребовала от руководства МУП ПОВВ принять меры по обеспечению сохранности муниципального имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска провело проверку по публикации СМИ о хищении имущества МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», совершенного с причинением крупного материального ущерба.

Напомним, скандал с похищенными трубами разгорелся в январе нынешнего года. Оказалось, что с июня прошлого по январь нынешнего года городские коммунальные сети лишились 9 километров канализационной магистрали, соединявшей с очистными сооружениями здания Металлургического и Курчатовского районов областного центра.

Речь идет о дублирующих сетях, которые можно было бы задействовать во время крупной коммунальной аварии. По оценкам специалистов, стоимость украденных труб на пунктах металлоприема может достигать 81 миллиона рублей.

«Установлено, что в период с июня 2018 по январь 2019 года неустановленными лицами с применением специальной техники путем раскопки производились разрушения чугунных напорных коллекторов (трубопровода) с целью их хищения. О фактах хищения коллекторов руководству МУП «ПОВВ» было известно, однако меры к сохранности закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения имущества должностными лицами предприятия не принимались», – констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прокурором города руководителю МУП ПОВВ внесено представление об устранении нарушений закона и принятии неотложных мер по обеспечению сохранности переданного муниципального имущества и его эффективного использования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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