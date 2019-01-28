«Надо Путину написать...» Южноуральца не довольны тем, как наказывают чиновников, уничтожающих природу

Администрация Кыштыма отреагировала на обращение горожан по поводу уничтожения деревьев в районе Ближней Дачи на так называемом Австрийском острове.

Как уже сообщал «Новый День», о происходящем сообщила в соцсетях жительница города Марина Кучеренко.

Женщина позвонила в Единую диспетчерскую службу, но там ей не помогли и полицию вызвать на место тоже отказались. Сама она тоже не смогу вызвать правоохранительные органы – ей заявили, что она не является собственником этих деревьев. «Но, так сказать, при содействии ЕДС нашелся человек, который так уверенно взял на себя ответственность за вырубку! Оказалось, этот человек – главный эколог Кыштыма, тот, что должен быть на страже зеленых насаждений, – сообщила женщина. – Оказывается, он один наделен в Кыштыме правом давать разрешения на вырубку леса, принадлежащего муниципалитету!»

По словам Марины Кучеренко, чиновник объяснил вырубку тем, что деревья больные и сказал, «что он сдал в аренду островок под пляж и строительство детской площадки. Однако, похоже, что чиновник, как минимум, превысил свои должностные полномочия. Во всяком случае, это следует из ответа, подписанного главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой.

Однако Марину Кучеренко ответ чиновников не удовлетворил: «No comment, как говориться. Кирьянов проказник и шалун. Двойку поставили озорнику за плохое поведение, – возмущается горожанка. – Так вот – по кирпичику, по березке и рушится наша Родина!!! Надо Путину написать...»

Кыштым, Светлана Намская

Кыштым. Другие новости 28.01.19

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