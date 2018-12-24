Просто эпидемия какая-то: в одном из заповедных мест Кыштыма вырубают деревья (ФОТО)

В Челябинской области разгорается очередной скандал в связи с вырубкой деревьев. На этот раз в Кыштыме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о происходящем сообщила в соцсетях жительница города Марина Кучеренко.

«В городе Кыштыме, который славен красотой своей природы, в районе Б. Дачи есть островок. Его раньше называли Австрийский остров. Он недалеко от Австрийского дома (упоминается в исторических летописях Кыштыма). Краеведы даже приводят туда экскурсии. 19 декабря я пришла на островок (он сразу выходит на городской пруд) и увидела, что красавицы березы, гордость нашей России, березы, посаженные нашими родителями, бабушками и дедушками, во весь свой огромный рост, лежат спиленные! Я была в шоке», – рассказала жительница Кыштыма.

Женщина позвонила в Единую диспетчерскую службу, но там ей не помогли и полицию вызвать на место тоже отказались. «А сама я, оказывается, тоже не могу вызвать, так как я не собственник этих деревьев. Но, так сказать, при содействии ЕДС нашелся человек, который так уверенно взял на себя ответственность за вырубку! Оказалось, этот человек главный эколог Кыштыма, тот, что должен быть на страже зеленых насаждений... Оказывается, он один наделен в Кыштыме правом давать разрешения на вырубку леса, принадлежащего муниципалитету!»

По словам Марины Кучеренко, чиновник объяснил вырубку тем, что деревья больные и сказал, «что он сдал в аренду островок под пляж и строительство детской площадки. Он сдал – прошу вас это отметить. Думаю глава города еще не в курсе, что он сдал в аренду зону в непосредственной близости от озера. Сказал мне, чтобы я радовалась и всем соседям эту радость передала. Вот передаю, кто еще не в курсе. Кому сдал, мне говорить не собирается, – продолдает горожанка. – Ну, правда, кто я... если березы от валежника не отличаю... Разговор с ЕДС записывается, так что я никого не обманываю. Это моя гражданская позиция.

Полиция наша – молодцы: все-таки приехали, составили протокол».

Напомним, в декабре в Челябинской области области разрозилось сразу несколько подобных скандалов: в разных городах под видом санитарных рубок уничтожали здоровые деревья.

Фото Валерии Приходкиной

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