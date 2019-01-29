Дело об убийстве мэра Копейска направлено в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве мэра Копейска Сергея Вялова, возбужденное в 1994 году.

Как уже сообщал «Новый День», громкое преступление произошло в ночь на 30 августа 1994 года. Глава администрации города-спутника областного центра Сергей Вялов поставил машину на охраняемую стоянку недалеко от дома и пошел домой. В кустах чиновника поджидали преступники. Злоумышленники несколько раз пырнули Вялова ножом и скрылись. Спустя несколько часов окровавленное тело главы администрации обнаружили жители соседних домов.

О раскрытии преступления руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев заявил в феврале прошлого года. В мае четырем местным жителям, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение в убийстве и соучастии в убийстве.

«Следствием установлено, что в августе 1994 года обвиняемые организовали и совершили убийство главы города Копейска, в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества. Кроме того, в 1994 году ими совершен поджог здания налоговой инспекции Копейска. Также в период 1994-2004 годов обвиняемыми совершены убийство и два покушения на убийство граждан. В настоящее время они отбывают наказание за совершение других преступлений», – отмечали тогда в региональном следственном управлении. Пятый соучастник был объявлен в международный розыск. Теперь дело передано в суд. Трое мужчин обвиняются по статье 102 УК РСФСР («Убийство»), части 3 статьи 30, пунктам «а, з, к» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство и убийство»), статье 209 УК РФ (бандитизм), статье 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия).

Уголовное дело в отношении четвертого участника банды, заключившего досудебное соглашение, направлено для рассмотрения в суд раннее.

Пятый участник до сих пор не найден.

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 15 экспертиз: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, и др. Допрошено более 70 свидетелей, проведено более 20 обысков. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к преступлениям», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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