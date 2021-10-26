Вынесен приговор убившим мэра Копейска

В Челябинский областной суд вынес приговор членам банды, убившим мэра Копейска.

Как уже сообщал «Новый День», громкое преступление произошло в ночь на 30 августа 1994 года. Глава администрации города-спутника областного центра Сергей Вялов поставил машину на охраняемую стоянку недалеко от дома и пошел домой. В кустах чиновника поджидали преступники. Злоумышленники несколько раз пырнули Вялова ножом и скрылись. Спустя несколько часов окровавленное тело главы администрации обнаружили жители соседних домов.

О раскрытии этого преступления следователи сообщили в январе 2019 года. С тех пор длились судебные разбирательства.

В ходе следствия выяснилось, что кроме убийства Вялова, банда совершила еще ряд тяжких преступлений. В частности, на их совести и смерть директора сельскохозяйственного предприятия «Вперед плюс» Валерия Бондаренко – его убили в 2004 году.

Что же касается главы Копейска, то, по версии следствия, конфликт между Вяловым и организатором банды Владимиром Булдашевым разгорелся из-за недвижимости. В начале 90-х годов Булдашев, как руководитель опытно-экспериментального фермерского хозяйства, получил от администрации Копейска ряд муниципальных объектов, которые позже оформил как свою собственность. Вялов требовал вернуть недвижимость городу.

Сегодня Челябинской областной суд признал Булдашева и его подельников Ишбулатова и Соколова виновными в организация убийства лица, исполнявшего служебный долг, и убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору. Главарь банды Владимир Булдашев приговорен к 25 годам лишения свободы, Алексей Соколов – к 20, Радик Ишбулатов – к 19 годам. Отбывать наказание все трое будут в колонии строго режима.

Еще пятеро соучастников осуждены ранее к длительным срокам лишения свободы. В пользу потерпевших с преступников в качестве причиненного морального вреда взыскано 5 миллионов рублей.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 26.10.21

На Южном Урале медучреждения и организации культуры будут работать в нерабочие дни. / 12-летняя девочка заявляет, что совершила убийство. / «Это является причиной кризиса»: в Госдуме заявили о системном саботаже поручений Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»