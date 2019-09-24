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Вторник, 24 сентября 2019, 17:58 мск

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Исполнителю заказного убийства мэра Копейска смягчили приговор

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда изменила наказание фигуранту дела об убийстве мэра Копейска Сергея Вялова, произошедшем четверть века назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, пересмотрен приговор Леониду Киму, признанному виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений главы администрации Копейска, а также двойном убийстве и бандитизме.

Суд установил, что Ким состоял в преступной группировке и в июле 1994 года прибыл из Крыма в Челябинск, где за вознаграждение участвовал в подготовке и вооруженном нападении на мэра Копейска Сергея Вялова. Напомним, чиновника зарезали возле собственного дома, когда он возвращался с автостоянки, где поставил свой автомобиль.

Уголовное дело по факту убийства мэра оставалось нераскрытым более двадцати лет. В июле 2019 года Металлургический районный суд приговорил соучастника тяжкого преступления Леонида Кима к 11 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой копенсации морального вреда в размере 950 тысяч рублей.

Известно, что после расправы над мэром Ким по найму с другими членами банды совершил еще два убийства в Челябинской области. Адвокат осужденного настаивал на отмене приговора. Суд по представлению прокурора в связи с неправильным применением уголовного закона при назначении наказания снизил срок до 11 лет 3 месяцев, в остальной части оставив приговор без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

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