В ИК-2 Челябинска заключенный объявил голодовку и зашил себе рот (ФОТО)

В челябинской исправительной колонии №2 произошло очередное ЧП: заключенный объявил голодовку и зашил себе рот. Об этом сообщила правозащитница Валерия Приходкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к заключенному Николаю Жидкову на краткосрочное свидание приехала женщина из Сочи. Встреча была предварительно согласована с руководством колонии, но когда женщина прибыла на место начальник ИК-2 Александр Полянский разрешение на свидание не подписал. «Жидков удивился, возмутился, в связи с чем был побит сотрудниками дежурной части колонии, – рассказывает Валерия Приходкина. – Сейчас Жидков в отряде и зашил себе рот в знак протеста – объявил голодовку и требует прокурора. Сотрудники ходят, похихикивают, «смотрящие», конечно на стороне администрации...короче, как всегда».

Фото Валерии Приходкиной

В ГУФСИН по Челябинской области ситуацию пока не прокомментировали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.01.19

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