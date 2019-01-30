Это шантаж: в ГУФСИН прокомментировали происшествие в челябинской ИК-2

В ГУФСИН по Челябинской области подтвердили факт происшествия в челябинской исправительной колонии №2.

Как уже сообщал «Новый День», в ИК-2 произошло очередное ЧП: заключенный объявил голодовку и зашил себе рот в ответ на запрет краткосрочного свидания. В ГУФСИН сообщили, что свидание не дали обоснованно: положенная по закону встреча уже состоялась ранее, для новой время еще не пришло.

В ведомстве уточнили, что мужчина отбывает наказание за ряд тяжких преступлений, а за время пребывания в колонии проявил себя с отрицательной стороны: «Поведение осужденного носит характер демонстративного шантажа и преследует цель дестабилизировать ситуацию в учреждении», – заявили в пресс-службе ГУФСИН, добавив, что совершенное заключенным членовредительство не несет опасности для его жизни.

По факту происшествия проводится проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

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