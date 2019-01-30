В Челябинске на улице обнаружили раздетого малыша в сланцах

В Челябинске на улице обнаружили раздетого малыша в сланцах на босу ногу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в Металлургическом районе. Мальчик заметили прохожие на улице Социалистической. Решили, что сбежал из детского сада, поэтому ребенка сразу же привели в ближайшее дошкольное учреждение.

Но там заявили, что такого воспитанника у них нет и вызвали полицию. Малыша забрали в участок и некоторое время ждали, не заявит ли кто-нибудь о пропаже ребенка. Выяснить что-либо у мальчика не смогли: он не говорит по-русски.

Поскольку до обеда никто не объявился, найденыша отправили в социально-реабилитационный центр.

Мать объявилась еще через пару часов. Оказалась, что семья приехала из Таджикистана. Утром женщина вышла в магазин, оставив ребенка одного дома (отец в отъезде), а когда вернулась, то никого в квартире не обнаружила. Женщина плохо говорит по-русски, поэтому сначала обратилась к брату, и они попытались найти ребенка самостоятельно. Поскольку поиски успехом не увенчались, решили обратиться в полицию.

На вопрос, почему они сразу не позвали на помощь профессионалов, женщина ответила: боялась, что у нее заберут ребенка.

Малыша матери вернули, предварительно состав протокол.

Челябинск, Павел Зварзин

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