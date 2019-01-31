Гулять так гулять: гражданку Таджикистана, потерявшую ребенка Челябинске, высылают из России

Гражданку Таджикистана, потерявшую ребенка в Металлургическом районе Челябинска, высылают из России.

Как уже сообщал «Новый День», 5-летнего мальчика без верхней одежды и в сланцах нашли вчера утром на улице Социалистической. Ребенка привела в ближайший детский сад, а потом передали полиции. Поскольку родители малыша не объявились, ребенка направили в социально-реабилитационный центр. Мать появилась через несколько часов и сообщила, что вышла в магазин всего на 15 минут, а когда вернулась, ребенка уже не было.

В полицию, по ее словам, она не пошла, потому что не знала, где находится отделение. Правда, позже женщина озвучила другую версию: боялась, что у нее отберут сына.

Как выяснилось, боялась она не зря. Ребенка матери вернули, но проверили документы. И оказалось, что и мать, и сын находятся в России нелегально.

Поэтому в ближайшие дни они будут высланы в Таджикистан. Есть ли регистрация у отца ребенка, неизвестно: в момент происшествия он был в отъезде и пока не появился.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.01.19

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