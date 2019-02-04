Неадекватной мамашей из челябинской больницы заинтересовался СКР

В Челябинской области проводится проверка по факту получения травмы 3-месячным мальчиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в январе 2019 года в лечебное учреждение Магнитогорска с диагнозом – травма головы поступил 3-месячный мальчик, который впоследствии был переведен для оказания медицинской помощи в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

По данному факту проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, со слов матери, причиной травмы ребенка стало падение с ее рук.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О малыше, попавшем в больницу, стало известно в минувшие выходные. Информация появилась в одной из групп социальных сетей со слов женщины, лежавшей в областной детской больнице со своим ребенком.

По словам челябинки в одной из соседних палат отделения нейрохирургии лежит женщина с младенцем. «Ребенок попал сюда по вине мамы: она его уронила! Была проведена операция на гематомы и внутречерепное давление. У ребенка после операции остались шишки на голове, так еще и его мамаша на него поднимает руку и швыряет, как хочет! Ребенок много плачет, боится и вздрагивает даже от своего дыхания», – рассказала обеспокоенная горожанка. При этом она добавила, что один раз неадекватная мамаша укусила малыша за лоб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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