Женщина, покусавшая 3-месячного ребенка, стала фигурантом уголовного дела

В отношении жительницы Магнитогорска, уронившей и покусавшей 3-меясчного ребенка, заведено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2019 года в одну из магнитогорских больниц с диагнозом «травма головы» поступил 3-месячный мальчик. Ребенка для оказания необходимой медицинской помощи перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. По факту травмы ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Предварительно установлено, что мальчик имеет врожденное заболевание. По словам матери, ребенок упал с ее рук и получил ушиб головы в виде синяка. Уже находясь вместе с сыном в лечебном учреждении, мать била ребенка и даже, по словам очевидцев, укусила его в лоб, за что была привлечена к административной ответственности сотрудниками полиции по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои).

Следственными органами СК России также проводится доследственная проверка в отношении врачей больницы, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, не принявших мер по защите малолетнего пациента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

В настоящее время ребенок находится в больнице с отцом, мать помещена в психиатрическое отделение специализированного лечебного учреждения

Расследование уголовного дела продолжается, в его рамках будут установлены истинные причины получения ребенком травмы головы, по результатам расследования будут приняты законные и обоснованные процессуальные решения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.02.19

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