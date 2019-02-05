Глаз народа: челябинцам предлагают установить наблюдение за трубами промпредприятий

Челябинцам предложили принять участие в программе видеоконтроля за выбросами промышленных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане постоянно жалуются, что в период НМУ предприятия не сокращают объем выбросов в атмосферу, а по ночам и выходным даже увеличивают. До сих пор подтвердить эти заявления не удавалось: контролирующие органы реагируют на подобные жалобы с задержкой (например, несколько лет проверку по публикации «Нового Дня» провели через месяц после предполагаемого выброса).

Однако многочисленные фото и видеоматераилы, опубликованные в период декабрьского смога, подтверждают: даже в период НМУ второй степени опасности челябинские трубы дымят.

Общественное движение «Челябинск, дыши!» решило организовать акцию под рабочим названием «Глаз народа» и установить камеры видеонаблюдения так, чтобы в объективе постоянно находились труды крупнейших промышленных предприятий.

«Мы ищем площадку для пилотного размещения видеокамеры и оборудования, – разметили общественники объявления в соцсетях. – Обращаемся к неравнодушным гражданам, желающим помочь в борьбе за чистый воздух не только словами, но и делами. Нам требуется точка установки камеры: наружная стена, балкон, крыша (с ограниченным и защищенным доступом), откуда будет оптимальный угол обзора на трубы промпредприятия (Мечел, ЧЭМК).

Основное требование: точка должна быть достаточно высоко, чтобы обзор камеры не перекрывался иными объектами, строениями. Точка установки камеры должна находиться в относительной близости от объекта, нам нужен крупный план, не «на горизонте».

Место установки должно позволить провести кабель питания от сети к видеокамере. Рядом должен находиться роутер, с выходом в интернет, и возможностью протянуть до этого роутера кабель от камеры. Роутер должен поддерживать настройку DDNS, нашему специалисту потребуется разовый доступ к настройке роутера.

На качестве вашего интернета, такое подключение никаким образом не скажется.

Если у вас есть возможность разместить нашу видеокамеру, подключить ее к сети питания и роутеру, отправляйте нам фото, с точки возможного крепления, и модель вашего роутера».

Первые желающие принять участие в акции уже откликнулись. Другие горожане предлагают расширить список «объектов» – например, внести туда цинковый завод.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.02.19

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