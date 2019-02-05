Затяжные НМУ: смог может провисеть над Челябинском до середины февраля

В Челябинской области опять объявлены затяжные НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 – 7 февраля в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим НМУ первой степени опасности объявлены с 19 часов 5 февраля до 19 часов 6 февраля в Сатке и Златоусте, до 19 часов 7 февраля – в Челябинске, Коркино, Карабаше.

Предприятиям рекомендовано обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15% – 20%.

Отметим, что ситуация осложняется практически безветренной погодой, и, согласно среднесрочным прогнозам, ждать сильного ветра не приходится до середины месяца. А это значит, что ситуация, когда удушающий смог висел над Челябинском почти весь декабрь, может повториться и в феврале.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 05.02.19

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