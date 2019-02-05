В Санкт-Петербурге лед, упавший с крыши, убил человека

В Санкт-Петербурге глыба льда, упавшая с крыши, убила человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня днем на Петроградской стороне. Лед упал с крыши дома №6 по Аптекарскому переулку. Это здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному химико-фармацевтическому университету.

Платформа обледеневшего снега накрыла двух студентов, проходивших мимо. Один из них – первокурсник Первого медуниверситета имени Павлова погиб на месте, сообщает «Фонтанка».

Второй молодой человек госпитализирован в Мариинскую больницу.

Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 05.02.19

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