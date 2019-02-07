В Петербурге за гибель студента из-за упавшей наледи ответит проректор вуза

В ходе расследования уголовного дела по факту гибели студента Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета и травмирования его сокурсника в результате падения с крыши здания вуза наледи возбуждено еще одно дело. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи установили, что руководство фирмы «Вентформат» заключило договор с университетом на оказание услуг по очистке кровли здания вуза на улице Профессора Попова от снега и наледи. Однако они не осуществили работы надлежащим образом. Вследствие этого 5 февраля на проходящих мимо студентов с крыши здания сошла наледь. Один из них погиб, другой получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Гендиректор и фактический руководитель компании были допрошены в качестве подозреваемых. Они, дали признательные показания.

Также установлено, что проректор по административно-хозяйственной части вуза, будучи обязанным обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий и сооружений проигнорировал требования должностной инструкции. В частности, он не проконтролировал качество очистки кровли от снега. Кроме того следователи выяснили, что, находясь в своем рабочем кабинете, он получил от сотрудников «Вентформата» не менее 50 тыс. рублей в качестве взятки за способствование подписанию с ректором трех договоров на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек со здания университета без проведения конкурса.

По данным фактам в отношении проректора возбуждено уголовное дело по статьям «халатность» и «получение взятки» (ч.2 ст.293, ч.3 ст.290 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 07.02.19

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