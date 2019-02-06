Иномарка врезалась в «скорую», мчавшуюся на пожар в Озерске

Иномарка не пропустила машину скорой помощи, ехавшую к месту пожара в озерском общежитии.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера вечером на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Октябрьская.

Автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией направлялся для оказания помощи пострадавшим при пожаре в общежитии Озерска, из-за которого госпитализировали 7 человек, включая 4 детей. Однако водитель машины «Рено Логан», ехавший на зеленый сигнал светофора, по какой-то причине решил не пропускать спецтранспорт. Шофер «скорой» пытался уйти от столкновения, но предпринял этот маневр слишком поздно. В результате обе машины развернуло прямо на перекрестке.

К счастью, в результате ДТП никто не его участников не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, двое жителей загоревшегося дома серьезно пострадали и находятся в реанимации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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