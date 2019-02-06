Глава Роскосмоса налетал по Челябинской области на сумму свыше 6 млн рублей

Визиты федеральных чиновников в регионы «влетают» бюджету в кругленькую сумму.

Так, только за перелеты главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина во время поездки в Челябинскую область пришлось заплатить более 6 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Рогозин не мог прилететь на Южный Урал обычным рейсом, поэтому пришлось зафрахтовать для него специальный самолет. Точнее – два самолета: один Ту-134 (бортовой номер RA-65995) – основной, второй – тоже Ту-134 (бортовой номер RA-65994). Это VIP-лайнеры, рассчитанные на 30 человек, салон, согласно описанию на сайте компании-владельца, разделен на четыре класса, «в первом классе на просторных креслах могут с комфортом разместиться два человека».

Оба борта принадлежат закрытому акционерному обществу «Производственное объединение «Космос» Открытого акционерного общества Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева», которое, в свою очередь, входит в ГК «Роскосмос», и за их использование в течение 4-5 февраля было заплачено 4 млн 309 тыс 950 рублей. Кроме того, для полетов по предприятиям Челябинской области был арендован вертолет Ми-8Т, стоимость аренды которого составила 1 млн 812 тыс 500 рублей, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал госзакупок.

Издание уточняет: глава Роскосмоса прилетел в Челябинскую область 4 февраля, проинспектировала ГРЦ Макеева, встретился с губернатором Челябинской области, а 5 февраля посетил «Златмаш», Усть-Катавский вагоностроительный завод и вернулся в Москву.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.02.19

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