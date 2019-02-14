В Челябинской области рабочие градообразующего предприятия вышли на улицу

В Усть-Катаве сотрудники градообразующего предприятия вышли на стихийный митинг.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 февраля, в 11:00 у центральной проходной Усть-Катавского вагоностроительного завода собрались несколько сотен сотрудников предприятия.
Участники стихийного митинга высказали недовольство низким уровнем оплаты труда. Также усть-катавцы были обеспокоены слухами о грядущем переводе некоторых цехов на трехдневную и четырехдневную рабочую неделю. «С разъяснениями к участникам митинга обратился председатель профкома работников УКВЗ Сергей Швалев, – пишет «Усть-Катавская неделя». – Работники завода требовали организовать встречу с руководителями предприятия».
О результатах переговоров пока неизвестно.
Напомним, УКВЗ принадлежит ГК «Роскосмос». В начале февраля глава корпорации Дмитрий Рогозин посетил Челябинскую область с визитом на другое предприятие Роскосмоса – миасский ГРКЦ имени академика Макеева. За его перелеты корпорация заплатила более 6 миллионов рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.02.19
Младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, отправляют из Москвы домой. / На М-5 под Миассом – крупная авария: есть пострадавшие. / Челябинца, нападавшего на женщин, отправили в колонию. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»