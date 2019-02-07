В Челябинске на автовокзале произошел большой пожар

В Челябинске на автовокзале «Северные ворота» произошел большой пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огонь вспыхнул сегодня рано утром в павильонах, расположенных рядом со зданием автовокзала. Очаг возгорания находился в кафе восточной кухни. Пожарные работают до сих пор.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Однако горожане, посещавшие кафе, утверждают, что в нем жил кот и переживают за его судьбу.

Среди причин возгорания предполагаются неисправность электропроводки или оставленная на ночь тепловая пушка.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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