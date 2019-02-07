«Была реальная опасность взрыва»: подробности крупного пожара в Челябинске

В МЧС рассказали подробности о пожаре у челябинского автовокзала «Северные ворота».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня утром на номер «101» от очевидца поступило сообщение о пожаре в одноэтажном торговом павильоне, находившемся в 100 метрах от автовокзала «Северные ворота». К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона.

Уже через 10 минут после звонка очевидца первое отделение 7-й пожарно-спасательной части прибыло к охваченному огнем павильону. Также наблюдалось сильное задымление, при этом угроза соседним зданиям и объектам, в том числе автовокзалу отсутствовала.

В павильоне работали объекты общепита (кафе вьетнамской и узбекской кухни), осуществлялась торговля овощами. В момент возгорания людей внутри здания не было. И основные усилия прибывших на место огнеборцев были направлены на локализацию, а в дальнейшем и ликвидацию пожара. Его площадь составила 400 квадратных метров.

«Следует отметить, что существовала реальная угроза взрыва: при тушении пожара было обнаружено несколько газовых баллонов, которые сотрудники МЧС эвакуировали на безопасное расстояние», – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания, которые устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего. Всего на данном пожара работали 21 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС – 14 человек и 3 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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