«В Москву – разгонять тоску!» У Дубровского нашли вторую квартиру в столице

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский душой и активами находится в Москве – к такому выводу пришли журналисты, обнаружив в столице уже вторую квартиру, принадлежащую Дубровским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из них, площадью 142 квадратных метра, находится на предпоследнем этаже дома, известного как «Пёстрая башня», на улице Новочерёмушкинская. Это монолитное здание бизнес-класса с высотой потолков 2,8 – 3 м, вентилируемыми фасадами, самоочищающимися панелями и выгнутыми стенами, что дает жильцам больше света и более широкий обзор окрестностей, чем в стандартном жилье, которое строят, например, компании сына южноуральского губернатора.

Кадастровая стоимость жилья, принадлежащего Вере Геннадьевне Дубровской (так же зовут супругу руководителя Челябинской области) составляет 46 млн рублей. Плюс два парковочных места по 1,5 млн рублей каждое. По рыночном ценам данную недвижимость можно продать за 70 млн рублей.

Кстати, куплена квартира была еще в 2010 году, то есть до того, как Дубровский стал губернатором. А вот вторую жилплощадь человек по имени Борис Александрович Дубровский приобрел в 2015 году – и не где-нибудь в Черемушках (хотя там и район считается элитным, и дом бывших работников ЦК рядом, и храм через дорогу), а в 650 метрах от Кремля.

Это квартира на верхних этажах жилого комплекса St. Nickolas, расположенного в отреставрированном историческом здании на месте старинного владения графов Шереметьевых. Рядом – Тверская улица и Красная площадь. Из окон открывается вид на башни Кремля.

Жилой комплекс относится к классу de luxe, а Борису Александровичу Дубровскому принадлежит в нем 220,1 метра. Завистники утверждают, что рыночная стоимость таких апартаментов составляет 500 млн рублей, но согласно кадастровой оценке, зафиксированной в официальных документах – всего чуть более 12 млн.

Обладатели столь скромной недвижимости пользуются позолоченными лифтами, премиальной системой очистки воды, паркетными полами, роскошной отделкой из ценной древесины и мрамора, встроенной бытовой техникой от ведущих мировых производителей и персональной террасой с таким вот видом на город:

Фото с сайта ЖК St. Nickolas

Кстати, квартиру площадью 100 -110 квадратных метров в этом доме сегодня можно купить всего за 150 млн рублей, а самые большие апартаменты в St. Nickolas(290 кв м) записаны на имя одноклассника первого заместителя председателя правительства РФ и главы госкорпорации «ВЭБ» Игоря Шувалова.

Добавим, что в декларациях о доходах губернатора Дубровского за 2015 – 2017 годы квартира площадью 220,1 кв метра не указана, зато в них присутствует некое нежилой помещение с точно такой же квадратурой (в декларации 2014 года такая позиция отсутвует).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.02.19

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