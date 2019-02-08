После гибели срочника-южноуральца возбудили второе уголовное дело

Покончивший с собой срочник из южноуральского поселка мог быть призван незаконно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении врача-психиатра призывной комиссии Аши. Об этом сообщил правозащитник Алексей Ковалев.

Следователи подозревают, что женщина признала годным к службе южноуральца, впоследствии покончившего с собой в военной части, несмотря на то, что молодой человек с детства стоял на психиатрическом учете. Напомним, житель поселка Кропачево (Ашинский район) предпринял попытку самоубийства 26 января прошлого года. Несколько недель врачи боролись за его жизнь, но спасти молодого человека не смогли.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что южноуральца могли призвать на воинскую службу незаконно: якобы, с детства он состоял на учете у психиатра, а после прохождения призывной медицинской комиссии каким-то образом был признан полностью годным к несению воинской службы. Следователи подозревают, что психиатр просто решила не обращать внимание на диагноз молодого человека.

Медики настаивают на том, что мать южноуральца сама просила снять ограничения, так как ее сын очень хотел пойти в армию. Однако женщина это отрицает. Не исключено, к этой ситуации привело стремление чиновников во что бы то ни стало выполнить план по призыву, считает правозащитник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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