В Аше будут судить врача, отправившего призывника на смерть

В Ашинский городской суд направлено уголовное дело о служебном подлоге со стороны врача.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, городской прокурор Аши утвердил обвинительное заключение в отношении врача-психиатра ГБУЗ «Городская больница №1 г. Аша», обвиняемого в совершении служебного подлога.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки по факту гибели солдата-срочника. Напомним, житель поселка Кропачево (Ашинский район) предпринял попытку самоубийства 26 января прошлого года. Несколько недель врачи боролись за его жизнь, но спасти молодого человека не смогли. «Установлено, что при призыве на военную службу врачом-психиатром по результатам медицинского освидетельствования призывника на предмет наличия/отсутствия психических заболеваний дано заключение «годен». Вместе с тем, призывник, будучи несовершеннолетним, состоял на учете у этого же врача-психиатра. Однако медик, осознавая наличие психического заболевания у призывника, не подлежащего призыву на военную службу, внес заведомо ложные сведения о его психологическом здоровье в заключение врачей-специалистов личной карты призывника, на основании чего молодой человек призван на военную службу», – рассказали в пресс-службе прокуратуры. В воинской части молодой человек покончил с собой.

Согласно заключению экспертов (комплексная посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза) молодой человек по своему психическому состоянию в период, предшествующий смерти, был ограниченно годен к военной службе.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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