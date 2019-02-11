В Челябинске половина района осталась без троллейбусов из-за обрыва проводов

В Челябинске почти на весь день закрыли движение троллейбусов по улице Героев Танкограда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 февраля, около 11:00 на улице Героев Танкограда. О нем сообщается в сообществе «Челябинский транспорт».

«Около 11:00 негабарит оборвал контактную сеть троллейбуса на протяжении нескольких километров. И скрылся с места происшествия. Аварийные бригады продолжают вести восстановительные работы. Троллейбусы маршрута № 16 следуют по маршруту «АМЗ – Первоозёрный», до устранения обрыва», – написали в группе.

По данным диспетчера круглосуточного информационного центра «ЧелябГЭТ», к 18:25 информация о завершении ремонтных работ не поступало. Движение троллейбусов не возобновлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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