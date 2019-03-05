Опять?! В Челябинске встало движение электротранспорта из-за порванных проводов

Один из районов Челябинска остался без электротранспорта из-за невнимательного водителя большегруза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 8:50 в районе театра ЧТЗ. О закрытии движения рассказали в сообществе «Челябинский транспорт».

«Движение трамваев и троллейбусов на ЧТЗ, ЖБИ и Первое озеро закрыто, большегруз порвал контактную сеть. Транспорт следует до КБС», – сообщили администраторы группы.

В итоге больше часа Тракторозаводский район оставался без электротранспорта.

Отметим, это далеко не первый случай, когда в Тракторозаводском районе останавливается движение электротранспорта из-за невнимательности водителей больших машин. Так, 11 февраля аналогичный инцидент произошел на улице Героев Танкограда. Тогда негабаритный транспорт порвал контактную сеть на протяжении нескольких километров. Практически весь день половина района обходилась без троллейбусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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