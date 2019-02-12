Военнослужащий Чебаркульского гарнизона умер от запущенной формы пневмонии, родители солдата считают, что ему не оказали вовремя квалифицированную медпомощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале января солдат, призванный из Перми, участвовал в лыжных соревнованиях, организованных на территории воинской части. После гонки парень слег и менее чем через месяц умер. Когда парня положили в санчасть, его мать связалась с военными медиками:

«Врач меня убеждал, что все хорошо и у Димы просто бронхит. Говорил, что прогнозы самые положительные и сын идет на поправку, – цитирует женщину пермский портал «Местное время». – Однако на протяжении нескольких дней температура только поднималась до 38-39 градусов. Я хоть и не врач, но понимала, что это не нормально. На мои просьбы поменять антибиотики мне отвечали прямо: «Да, это лекарство не работает, но у нас нет других». В итоге я перевела деньги на карту сержанта, который служил с моим сыном. Дима говорил, что ему прописали новые лекарства. Но ситуация не менялась.

Через две недели после начала болезни солдата перевели в Челябинский военный госпиталь, и матери просто перестали отвечать: «На все мои вопросы говорили одно: это военная тайна!», – заявляет женщина.

Еще через некоторое время больного оправили в Москву в военный госпиталь имени Вишневского, где матери сообщили, что парня доставили в госпиталь с запущенной формой пневмонии. А 3 февраля молодой человек умер.

«Мне сказали, что так произошло, в том числе и потому, что его нельзя было транспортировать. В Челябинске его еще можно было спасти. Но разве кому это было нужно!? Видимо – нет», – говорит женщина. Она обратилась в прокуратуру и требует привлечь к ответственности челябинских военных медиков и сотрудников воинской части.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что комиссия ГВМУ МО РФ совместно с командованием ЦВО проводит расследование обстоятельств смерти военнослужащего.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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