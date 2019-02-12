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Среда, 13 февраля 2019, 23:53 мск

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Военнослужащий Чебаркульского гарнизона умер от запущенной формы пневмонии

Военнослужащий Чебаркульского гарнизона умер от запущенной формы пневмонии, родители солдата считают, что ему не оказали вовремя квалифицированную медпомощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале января солдат, призванный из Перми, участвовал в лыжных соревнованиях, организованных на территории воинской части. После гонки парень слег и менее чем через месяц умер. Когда парня положили в санчасть, его мать связалась с военными медиками:

«Врач меня убеждал, что все хорошо и у Димы просто бронхит. Говорил, что прогнозы самые положительные и сын идет на поправку, – цитирует женщину пермский портал «Местное время». – Однако на протяжении нескольких дней температура только поднималась до 38-39 градусов. Я хоть и не врач, но понимала, что это не нормально. На мои просьбы поменять антибиотики мне отвечали прямо: «Да, это лекарство не работает, но у нас нет других». В итоге я перевела деньги на карту сержанта, который служил с моим сыном. Дима говорил, что ему прописали новые лекарства. Но ситуация не менялась.

Через две недели после начала болезни солдата перевели в Челябинский военный госпиталь, и матери просто перестали отвечать: «На все мои вопросы говорили одно: это военная тайна!», – заявляет женщина.

Еще через некоторое время больного оправили в Москву в военный госпиталь имени Вишневского, где матери сообщили, что парня доставили в госпиталь с запущенной формой пневмонии. А 3 февраля молодой человек умер.

«Мне сказали, что так произошло, в том числе и потому, что его нельзя было транспортировать. В Челябинске его еще можно было спасти. Но разве кому это было нужно!? Видимо – нет», – говорит женщина. Она обратилась в прокуратуру и требует привлечь к ответственности челябинских военных медиков и сотрудников воинской части.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что комиссия ГВМУ МО РФ совместно с командованием ЦВО проводит расследование обстоятельств смерти военнослужащего.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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