Гибель срочника от пневмонии обернулась уголовным делом для командира госпиталя в Чебаркуле

В Чебаркульском гарнизоне завели уголовное дело в отношении начмеда воинской части.

Как сообщал ранее «Новый День», молодой человек, призванный из Перми и проходивший воинскую службу в Чебаркуле, умер 3 февраля от запущенной формы пневмонии.

В госпиталь парень попал в начале января после участия в лыжных соревнованиях, организованных на территории воинской части. При этом на протяжении болезни военные медики убеждали мать солдата, что ему ничего не угрожает. Через две недели после начала болезни солдата перевели в Челябинский военный госпиталь, и женщине просто перестали отвечать. «На все мои вопросы говорили одно: это военная тайна!», – рассказывает она.

Еще через некоторое время больного оправили в Москву в военный госпиталь имени Вишневского, где матери сообщили, что парня доставили в госпиталь с запущенной формой пневмонии. А 3 февраля молодой человек умер.

«Мне сказали, что так произошло, в том числе и потому, что его нельзя было транспортировать. В Челябинске его еще можно было спасти. Но разве кому это было нужно!? Видимо – нет», – говорит женщина. Она обратилась в прокуратуру и потребовала привлечь к ответственности челябинских военных медиков и сотрудников воинской части.

Комиссия ГВМУ МО РФ совместно с командованием ЦВО начала доследственную проверку обстоятельств смерти военнослужащего.

По результатам проверки военный следственный отдел по Чебаркульскому гарнизону возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть потерпевшего (часть 2 статьи 293 УК РФ), в отношении командира госпитального взвода воинской части № 87441.

Так, по данным правозащитника Алексея Ковалева, следователи считают, что именно небрежное и недобросовестное отношение к своим обязанностям лечащего врача из воинской части привело к тому, что медицинская помощь молодому человеку своевременно и должным образом оказана не была. Именно из-за этого солдат умер.

Многие южноуральцы считают, что виновные могут в очередной раз остаться безнаказанными: «Спросить нужно главных медиков министерства обороны: «Почему не обеспечивается адекватное лечение на местах, а только в госпитале Вишневского, – пишут в соцсетях. – Рядом с врачом надо на скамью и начальников, отпускающих суммы на лекарства.. Было же сказано, что врачи лечили тем, что было, а других антибиотиков не было. Почему нет вопросов к чиновникам в погонах? Это они опустили медслужбу. А врач уже крайним оказался. Не забывайте, что это военные врачи, и у них тоже есть приказ, субординация. И подвиг легче совершить во время военных действий. А попробуйте вякнуть сейчас любой из вас. Задушат тихо и незаметно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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