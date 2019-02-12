История с пациентом больницы Усть-Катава, оказавшимся на полу после трепанации черепа, может обернуться уголовным делом

В больнице Усть-Катава, где в декабре 2018 года обнаружили пациента, лежавшего на полу после трепанации черепа, выявлены нарушения.

Как уже сообщал «Новый День», в Интернете появилось видео: прооперированный мужчина лежит на полу на разорванном матрасе среди куч мусора. Главный врач федеральной медсанчасти Усть-Катава Александр Мингалев заявил тогда, пациенту оказывается вся необходимая помощь, а лежит он в таких условиях потому, что после травмы он стал вести себя неадекватно и пытается уничтожить все вокруг.

Александр Мингалев предполагает, что видео было снято в промежутке, когда персонал убирал разорванные пациентом матрацы, уточнили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Из ответа больницы омбудсмену: «Поведение больного было неадекватное: память восстановилась частично, ломал кровати, раковины, изорвал несколько матрасов, линолеум в палате, повредил электропроводку, снимал и рвал памперсы и повязку на голове, многократно падал с кровати, oт вынужденной фиксации избавлялся самостоятельно, повсюду испражнялся. Палата регулярно убиралась, но через несколько часов всё повторялось вновь. Палата требует ремонта, к использованию не пригодна. Больной переведён в соседнюю палату.

Хирургическая помощь больному оказана в полном объёме, он нуждается только в уходе. Находится сейчас в хирургическом отделении в связи с тем, что нет возможности его выписать. У больного нет родственников, он нуждается в постороннем уходе, прописан в частном доме.

Оплаты на лечение данного больною МСЧ № 162 не получит в связи с тем, что на данный случай лечения будет наложен штраф за необоснованно завышенные сроки лечения при отсутствии показаний к стационарному лечению, т.к. социальные причины не являются показаниями к госпитализации и не подлежат оплате».

Уполномоченным по правам человека дело было поставлено на контроль и направлены обращения прокурору Усть-Катава, министру здравоохранения Челябинской области, главе города Усть-Катава с просьбой оказать содействие в обеспечении надлежащей медицинской помощи по лечению и реабилитации мужчины.

Добавим, в настоящее время территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области проводится внеплановая выездная проверка по соблюдению ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА России требований, установленных Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, при оказании медицинской помощи пациентам.

Прокуратура Усть-Катава об итогах проверки уже отчиталась: установлен факт нахождения пациента в ненадлежащих условиях содержания в больничной палате хирургического отделения учреждения.

«Больной оставлен медицинскими работниками на полу, чем нарушены требования ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В настоящее время указанные нарушения устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности».

Начальнику ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России объявлено предостережение о недопустимости указанных нарушений в дальнейшем, материалы проверки направлены в ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Свою проверку проводит и Федеральное медико-биологическое агентство.

На сегодняшний день прооперированный мужчина находится в травматологическом отделении ОКБ №3. После прохождения лечения в больнице будет решаться вопрос об его реабилитации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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