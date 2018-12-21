Крушит, рвет, уничтожает: в больнице Усть-Катава пациента после тяжелой операции оставили лежать на полу на разорванном матрасе (ВИДЕО)

Челябинск опять попал в ТОП российских новостей в связи с очередным медицинским скандалом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Интернете появилось видео, в каких условиях находится пациент, перенесший трепанацию черепа, в медсанчасти Усть-Катава.

Мужчина лежит на полу на разорванном матрасе среди куч мусора

В медицинском учреждении возмутились и заявили, что слова автора видео не соответствуют действительности: пациенту оказывается вся необходимая помощь, а лежит он в таких условиях потому, что после травмы он стал вести себя неадекватно и пытается уничтожить все вокруг.

Видео представлено министерством здравоохранения Челябинской области

По словам Александра Мингалева, перевести в спецучреждение буйного пациента невозможно – для этого необходимо оформить инвалидность. На это уйдет несколько месяцев, которые мужчина проведет в больнице: близких родственников у него нет, а оставлять его без присмотра опасно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.12.18

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