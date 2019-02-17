Челябинцы заявили о желании самим выбирать мэра (ФОТО)

В Челябинске прошел митинг за прямые выборы главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Алом поле собрались несколько сотен человек, чтобы потребовать вернуть им право самим выбирать себе власть.

Напомним, в 1995 году состоялся общегородской референдум, котором был принят Устав Челябинска, предусматривающий прямые, свободные и всенародные выборы мэра. В последний раз такие выборы состоялись в 2009 году.

С 2010 года мэра из своих рядов начали выбирать депутаты городской Думы, а ответственным за городское хозяйство стал назначаемый сити-менеджер.

Потом эту должность отменили, изменив схему назначения главы городской администрации: принять участие в конкурсе может любой, специально созданная конкурсная комиссия, рассмотрев заявления претендентов, рекомендует городской Думе несколько человек (как правило, двух), и уже депутаты как бы решают, кому быть мэром.

«Между мной и мэром две прослойки из каких-то сомнительных личностей, которые совсем не борются за мои интересы», – заявил сегодня на митинге общественник Николай Ольховский. Он рассказал, что с трудом добрался до места проведения акции, так как город совершенно не приспособлен для инвалидов.

Общественника поддержала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, подчеркнувшая, что подобным образом выбирают глав всего в трех городах России, и, по сути, существующая в Челябинске трехуровневая система выборов мэра является нарушением Конституции, закрепившей право всех граждан избирать и быть избранным.

«Но мы сегодня можем избирать только депутатов районных советов, которые, не спросив у нас, выдвигают из своих рядов депутатов в городскую Думу. А те, тоже не спросив у нас, формируют комиссию по выборам мэра, которая назначает человека, угодного губернатору, а не горожанам», – отметила депутат.

Претензии к системе выборов в Челябинске выдвинули и обманутые дольщики, возмутившиеся тем, что люди, находящиеся под следствием по подозрении в многомиллионных кражах, продолжают спокойно получать землю под новое строительство. «На все наши претензии власти говорят: все законно, он принес полный пакет документов. А нам предлагают самим искать инвесторов или вложить собственные деньги, чтобы достроить дома, за которые мы уже заплатили», – негодуют дольщики.

В резолюции, принятой по итогам митинга, челябинцы потребовали изменить областное законодательство и вернуть прямые выборы мэра, организовать прямую трансляцию с заседания конкурсной комиссии по выборам главы города 22 февраля 2019 года, а также допустить на заседание комиссии всех желающих.

Кроме того, участники митинга решили:

– поддержать требования обманутых дольщиков АН «Серебреный ключ»;

– поддержать требование о немедленном запрете строительства Томинского ГОКа;

– заявить категорический протест против репрессий в отношении участников движения «СТОП-ГОК».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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